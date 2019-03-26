ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف سير الأوضاع الأمنية بالمناطق الجنوبية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أبرز احتياجات مناطق الجنوب في كافة القطاعات خاصة القطاع الأمني.

وتناول المجتمعون خطة وزارة الداخلية لتأمين الجنوب بعد تحريره من قبل القوات المسلحةوتطهيره من العصابات الإجرامية الوافدة والإرهابيين.

ومن جهته،استعرض وزير الداخلية الخطة الموضوعة لتأمين المنطقة فيما أكد الثني على ضرورة المجاهرة بالأمن وتأمين كافة المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة المؤقتة.

هذا وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات رئيس لجنة أزمة الجنوب عبد الرحمن الأحيرش ووزير الصناعة المدير التنفيذي للجنة أزمة الجنوب السنوسي صالح.