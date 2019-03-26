ليبيا – قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إنّ ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين بليبيا منذ عام 2014 في صميم صدارة اهتمامات الدبلوماسية التونسيّة.

الجهيناوي أوضح في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الإثنين وفقاً لما نشرته صحيفة الشروق التونسية أنّ ملف الصحفيين سفيان ونذير أصبح اليوم قضائيا بامتياز وبالتالي فإنه بيد وزارة العدل،مبيناً أنّه وفقا للطبيعة الأمنية والقضائية لهذا الملف تتولى الوزارة متابعته وبالتنسيق مع مصالحها كل من وزارتي العدل والداخلية نظرا لطابعه القضائي لاسيما في ظل خصوصيات المشهد الليبي.

ولفت إلى أن الخارجية التونسيّة تعمل على مساعدة الجهات المختصّة للتوصّل إلى نتيجة،ملاحظا في الآن ذاته أنّ العينات الوراثية الجينية القابلة للتحليل والتي تمّ رفعها مؤخّرا من قبل فريق فني تونسي توجّه إلى مدينة بنغازي بصدد الدراسة في مراكز البحوث التونسية وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها في الأيام القليلة القادمة.

وذكر الوزير أنّ الوفد التونسي الذي ذهب إلى بنغازي لم يتوصّل إلى أية نتيجة لكنه تمكّن في إطار الجهود التي تقوم بها الخارجية بالتنسيق مع المصالح التونسية المعنية لكنه تمكن من رفع عينات وراثية جينية قابلة للتحليل.

وقال الجهيناوي إنّ العملية تتطلب بعض الوقت وسيتم في الأيام المقبلة التعرّف إلى مدى تطابق العينات والجينات مع عائلات المعنيّين بالأمر للتأكد مما إذا كانت للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري أم لا.

وزير الخارجية التونسي أكد أنّه ومنذ الإعلان عن اختفاء القطاري والشورابي كثّفت وزارة الشؤون الخارجية اتصالاتها بمختلف الدوائر والأوساط على الرغم من غياب سلطة فعلية في ليبيا آنذاك وقامت بإحداث خلية أزمة لمتابعة هذا الموضوع بمشاركة إطارات من وزارتي الداخلية والعدل.

وبخصوص ما تعرّض له الوفد التونسي من صعوبات خلال تنقّله إلى ليبيا،اعتبر الجهيناوي أنّ هذه الاشكاليات تعدّ طبيعية بالنظر إلى الظروف التي يمر بها هذا البلد الشقيق،موضّحا انّ الجهات التونسيّة لها حضور قنصلي في طرابلس وقامت بالتنسيق مع المسؤولين في القنصلية التونسية،مضيفاً في الوقت ذاته:”لكن هذه الأطراف لم تنسّق مع الجهات في بنغازي وهو ما أدى إلى بعض الصعوبات”.