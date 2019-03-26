ليبيا – كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن ضبط مفتشي الرقابة الدوائية مخالفات خطيرة داخل صيدلية بالمركز الطبي الليبي السويسري في طرابلس.

مركز الرقابة على الأغذية أشار وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له إلى أنه وعلى إثر المخالفات قام أعضاء الحرس البلدي الأوسط بإغلاق الصيدلية بالشمع الأحمر لأسباب عدة منها ضبط أدوية منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وإذن مزاولة المهنة وعدم ارتداء الزي الخاص بالعمل.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتم توجيه إنذار لمصحة المركز الليبي السويسري بالقفل لعدم الاهتمام بالنظافة العامة وصيانة المبنى علاوة على عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين ولغياب الاشتراطات الصحية.

ولفت مركز الرقابة على الاغذية والادوية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والضبطية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي.