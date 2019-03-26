ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاثنين رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني إرحومة.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق موضوع الاستفتاء على مشروع الدستور في ظل مستجدات الوضع السياسي الراهن.

ومن جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي إن الإستفتاء على الدستور يعد استحقاقاً تاريخياً هاماً كما يمثل أساساً لبناء الدولة الليبية الجديدة ، مثمناً الجهد الكبير الذي بذله أعضاء الهيئة المنتخبة لإنجاز هذه الوثيقة.

ومن جانبه، أشاد إرحومة بدعم السراج لعمل الهيئة ، مؤكداً على أهمية إيجاد الظروف المناسبة والقوانين اللازمة والتي تتيح عرض مشروع الدستور للاستفتاء وللشعب الليبي وحده حق قبوله أو رفضه.