ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء إجتماعاً ضم عضوي المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان وأحمد حمزة بحضور ووزراء التخطيط والحكم المحلي بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي وميلاد الطاهر والمستشار الاقتصادي للرئيس محمد الحويج.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق آلية تنفيذ المشاريع التنموية في منطقة الجنوب وترتيب هذه المشروعات من حيث الأولوية التي تشمل مشاريع الخدمية وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وأشارت حكومة الوفاق إلى أن الإجتماع يأتي في إطار وضع قرار المجلس الرئاسي رقم 1686 لعام 2018 والمتعلق بإقرار الترتيبات المالية الاستثنائية لتنمية وتطوير الجنوب البالغة مليار دينار موضع التنفيذ.

وبدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي على سرعة تنفيذ القرار المتعلق بتنمية الجنوب وتشكيل لجنة تتولى المتابعة والاشراف على التنفيذ.