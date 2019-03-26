ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الملتقى الوطني الجامع ضبابي،مؤكدا أنه يتخوف من أن يكون الملتقى سبيل لتمديد المرحلة الانتقالية وما أفرزته من متاعب ومصاعب للشعب الليبي.

العباني أعرب في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين عن تخوفه من أن يكون الملتقى محاولة لعرقلة الجيش الليبي على تحرير كافة البلاد وتدويرا للوجوه السياسية التي ساهمت في سرقة المال العام وبالتالي لن يكون هناك مردود اقتصادي في البلاد.

وأكد العباني أنه يتخوف من الإبقاء على بعض الوجوه الاقتصادية التي تسببت في كارثة أضرت بالاقتصاد الليبي ، متوقعا أن الملتقى الجامع لن ينجح في الوصول لأي حل للأزمة الليبية ولن يقدم أي جديد ينتظره الشعب الليبي.

وأشار إلى أن الشعب الليبي يأمل في مواصلة الجيش الوطني لعملياته لتطهير البلاد من العصابات المسلحة التي تبتز الشعب ولإقامة سلطة وطنية موحدة في الدولة الليبية للانتقال إلى بناء دولة مدينة تكون أولى خطواتها إجراء استفتاء على الدستور تعقبه انتخابات عامة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الاتجاه نحو الاستفتاء على الدستور في صيغته الحالية لابد أن يتم اتخاذه الآن.