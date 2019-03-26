وحدد العلماء في معهد كارنيغي شروطا للمشاركة في تسمية هذه الأقمار، من بينها أن الاسم ينبغي أن يأتي تيمنا بأحد الشخصيات التي وردت في الأساطير اليونانية أو الرومانية، وكانت متحدرة من أو عاشقة “للإله زيوس” عند اليونانيين، أو “جوبيتر” عند الرمان.

ولا تقف الشروط عند هذا الأمر، بل شدد العلماء أيضا على ضرورة أن تنتهي أسماء 3 من هذه الأقمار بحرف “E” بالإنجليزية، أو “ياء” بالعربية، وأن ينتهي الاسمان الآخران بحرف “A” أو “ألف” بالعربية، بحسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

ويبدو أن كثيرا من الناس إما تجاهلوا هذه الشروط أو أنهم لم يشاهدوها، فسارعوا إلى إرسال مقترحاتهم، التي اتسم بعضها بالسخرية، كأن يطالب أحدهم بتسمية واحد منها باسم “القمر قمر”.

يشار إلى أن العلماء حددوا أيضا آخر موعدا لتسلم المقترحات المتعلقة بأقمار كوكب المشتري الجديدة، وهو يوم 15 أبريل المقبل.

جديرا بالذكر أنه مع اكتشاف 12 قمرا جديدا للمشتري العام الماضي، ارتفع عدد الأقمار التي تدور حول أكبر الكواكب في النظام الشمسي إلى 79 قمرا.