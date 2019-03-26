إيرلندا – أعلن المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق في فنون القتال المختلط اعتزاله الرياضة، اليوم الثلاثاء.

وقال ماكغريغور في تغريدة على صفحته في “تويتر”: “مرحبا شباب! إعلان قصير: لقد قررت أن ابتعد عن الرياضة المعروفة بفنون القتال المختلط MMA. أتمنى لكل زملائي النجاح. أما الآن فسألتحق بشركائي القدامى في هذه المغامرة في التقاعد”.

حقق ماكغريغور خلال مسيرته الرياضية، 21 انتصارا فيما هزم 4 مرات، وجمعته آخر مقابلة في MMA، في 6 أكتوبر العام الماضي، مع المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، وخسر فيها.

المصدر: نوفوستي