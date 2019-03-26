وفي الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.48 دولار للبرميل، مرتفعة 27 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 59.35 دولار للبرميل، بزيادة 53 سنتا أو 0.9 بالمئة عن التسوية السابقة، بحسب وكالة “رويترز”.

وتستمد أسعار النفط دعما منذ بداية 2019 بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مثل روسيا، الذين تعهدوا بحجب نحو 1.2 مليون برميل يوميا من المعروض هذا العام لرفع الأسواق.

وقالت ترافيغورا لتجارة السلع الأولية أمس الاثنين إنها تتوقع أن يدور برنت بين 66 و67 دولارا للبرميل، أو أعلى قليلا، لبقية السنة.