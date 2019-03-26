ليبيا – أصدر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الثلاثاء قرار بشأن تشكيل لجنة تتولي التحقيق في واقعة مقتل الموظف في الشركة العامة للكهرباء “خليفة عبد الكريم العكروت” الذي وفاه الأجل بعد تعرضه للضرب أثناء تأدية عمله داخل محطة كهرباء شكشوك.

باشاآغا أوضح في قراره والذي نشره المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن اللجنة المشكلة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في وقعة مقتل العكروت بالتنسيق مع مديرية الأمن المختصة.

يشار إلى أن العكروت قد لقى حتفه بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل مسلحين مجهولين اقتحموا مقر محطة كهرباء شكشوك احتجاجاً على انقطاع الكهرباء في مناطقهم .