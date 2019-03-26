ليبيا -فى حفل غابت عنه كل المظاهر الرسمية للعام الثالث على التوالي بما فى ذلك عدم حضور رئيس المجلس الرئاسي أو أي من أعضاء المجلس أو الحكومة الذين يتخذون من أبوستة مقراً رئيسياً لهم ولمكتب ” القائد الأعلى ” ، أقيم صباح الأحد بقاعدة طرابلس البحرية تأبين لإحياء الذكرى 33 لضحايا الأحداث المعروفة بإسم ” المواجهات الليبية الامريكية فى خليج سرت سنة 1986 “.

وإستذكرت البحرية بحسب مكتبها الإعلامي تلك المعركة التي إستهدفت خلالها القوات الامريكية الزورق الليبي ” وميض ” والخافرة الليبية ” عين زقوط ” ليسقط على إثرها عدد 58 فرداً من منتسبي القوات البحرية الليبية التي ردت والقوات الجوية قبل ذلك على إختراق مياه ليبيا بإسقاط طائرة أمريكية ومقتل طياريها الاثنين على الفور .

وقالت البحرية أن هؤلاء ” الشهداء ” كانوا يقومون بواجبهم الوطني بالذود عن سيادة ليبيا على مياهها الإقليمية في مواجهة غير متكافئة مع الأسطول السادس الأمريكي مساء يوم 24 وليلة 25 مارس من سنة 1986 عندما كان الأخير يحاول الإستيلاء على جزء من المياه الليبية على إعتبارها مياهً دولية .

وقد حضر التأبين عدد من قيادات البحرية من الضباط وضباط الصف والجنود وعلى اصوات ابواق القطع البحرية الراسية داخل القاعدة تم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الخليج .

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خلفية تاريخية عن المواجهة

دونت المواجهات فى الوثائق الرسمية الأمريكية تحت اسم ” عملية نار المروج ” ، وبحسب تقرير نشرته مجلة المسلح فى أبريل 2009 فقد تم الإعداد لها بدقة كاملة منتصف مارس فى الجزء الاوسط من البحر المتوسط حيث نشرت حاملات الطائرات الولايات المتحدة الأمريكية ” كورال سي” (مجموعة حاملة الطائرات 60.1 ) “سراتوغا ” (مجموعة حاملة الطائرات 60.2 ) ” أميركا ” (مجموعة حاملة الطائرات 60.3 ) وتواجدت على أسطح الحاملات أكثر من 300 طائرة كان نصفها هجومياً.

كان كل ذلك بعد إعلان ليبيا في يناير 1986 خط طول وعرض 32:30 بإسم ” خط الموت ” وإعتبرت بأن المياه الواقعة جنوب هذا الخط مياه ليبية لا يجوز دخولها بينما كانت الولايات المتحدة تعتبرها مياهً دولية يحق لها عبورها وإجراء مناورات فيها ولكن قد سبق ذلك مواجهات جوية بين سلاح الجو الليبي والأمريكي عندما أعلن قائد الاسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط عن عزم أسطوله إجراء مناورات عسكرية داخل مياه خليج سرت لمدة أربعة أيام من 19- 22 أغسطس عام 1981 .

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صبيحة 19 أغسطس1981 أي في أول يوم من المناورات إندلع الإشتباك الجوي وإنتهى بإسقاط الطيار الليبي بلقاسم مسيك الزنتاني لطائرة قائد التشكيل الأمريكي ” هنري مارتن ” ومقتل الأخير فيما أسقط الأمريكيين طائرة الزنتاني وطائرة أخرى يقودها زميله مختار الجفري وقد تمكن الإثنين من النجاة بأعجوبة بعد القفز من طائراتهما في عرض البحر قبل أن تنقذهم البحرية الليبية لاحقاً .

وبالعودة إلى موضوع التقرير أي عملية ” نار المروج ” وقواتها العسكرية ، وبالإضافة إلى حاملات الطائرات فقد ضمت القوة الأمريكية كذلك قطع حماية للحاملات من طرادات ومدمرات وفرقاطات وتم توزيع حاملات الطائرات فـي ” تشكيـل عملياتـي ضـارب ” يدخل فى قوامه غواصات نووية متعددة الأغراض وفى منطقة التشكيل تواجدت خمس سفن إنزال على متنها قوات المشاة البحرية .

وكانت جميع القوات تخضع لسيطرة قيادة الأسطول السادس الأمريكي من على متن سفينة القيادة ” كورونادو ” المجهزة بسطح مروحيات إنزال ، وكذلك مزودة بمعدات إتصالات عبر الأقمار الصناعية تتيح لها الإحتفاظ على الإتصال المستمر مع قطع الأسطول السادس وكذلك مع البنتاغون وحتى مع رئيس الولايات المتحدة الامريكية.

مابين أيام 19 و 21 مارس تم نشر منظومة السيطرة العملياتية الآلية للأسطول السادس وفى 21 مارس تحديداً بدأت قوات التشكيل العملياتي -60 بالاشتراك مع سفن تشكيل الشؤون الادارية العملياتي -63 فى الإنفتاح قبالة سواحل تورينو الايطالية .

مابين 22-23 مارس أخذت جميع القوات مناطق المناورة القتالية و انتظمت في تشكيلات قتالية ومع الساعة السابعة صباح 24 مارس بدأت طائرات الحاملات فى العمل موازية لخط 30 – 32 المعروف فى ليبيا باسم ” خط الموت ” بهدف مواصلة الإستطلاع الإضافى للدفاعات الجوية الليبية .

وارتفعت فى الجو طائرة الإستطلاع الراداري البعيد المدى والسيطرة ” Hawkeye ” E-2C والتى قامت بالسيطرة على جميع المجموعات الضاربة والداعمة حيث تواجدت هذه الطائرة على بعد 300 كم من الساحلالليبي وعلى أرتفاع يتراوح مابين 4000 -6000 متر .

فى الساعة الواحدة نهارا ً دخلت خليج سرت مفرزة من ثلاث قطع حربية أمريكية متكونة من الطراد الصاروخي “Ticondroga ” CG-47 ومدمرتين ” Scott ” DDG-995 و ” DD-970 ” Caron ،ولم تقم الطائرات الأمريكية فى هذا اليوم بأختراق الأجواء الليبية حيث قامت بالدورية على مسافة 100 -130 كم من الخط الساحلي ، مع محافظتها الدائمة على وضع الدفاعات الجوية الليبية فى حالة توتر.

وبلغ التوتر ذروته يوم 24 مارس عند الساعة 40: 13 من بعد الظهر عندما أطلقت الدفاعات الجوية الليبية صاروخين من منظومة S-200 “فيغا” على طائرتين أمريكيتين كانتا تطيران تحت الخليج ،وظهرت علامات إصابة الاهداف على شاشات المراقبة وهي فقدان الإرتفاع و السرعة ،وبعد ثلاث ساعات تم إجراء إطلاق صاروخ آخر وأصاب أيضاً طائرة مقاتلة ،و لكن بحسب بيانات الامريكان فأن جميع الصواريخ أخطأت الأهداف .

مساء 24 مارس الساعة 29 : 19 مساءً وبعض المصادر تذكر الساعة 00: 23 ليلاً وبحسب بيانات طائرة الاستطلاع الراداري البعيد المدى والسيطرة “Hawkeye ” E-2C تابعت الطائرة زورق صاروخي ليبي منذ لحظة خروجه من طرابلس ،ثم قامت بتوجيه طائرتين هجوميتين ” Grumman A-6 Intruder ” من على متن حاملة الطائرات المسماة ” أميركا” إلى الزورق الصاروخي الليبي وميض الفرنسي الصنع ، المشيد في 30 سبتمبر 1980 أثناء قيامه بمهام الدورية على مسافة 80 ميل من شمال شرق مصراتة وجرى قصفه بالفعل.

وبحسب صحيفة ” نيويورك تايمز” فإن الزورق أقترب من السفن الأمريكية على مسافة 10 ميل ،وكان مزوداً بصواريخ وله القدرة على الأقل إطلاق إثنين منها على إحدى حاملات الطائرات ،وأعلن مسؤول فى البنتاغون فى 26 مارس بأن الصواريخ التى يحملها الزورق يصل مداها الى 38 ميل وأضاف أن الأسطول الأمريكي تابع القطعة الليبية لأكثر من ساعة ،ولكنه لم يذكر لماذا لم يهاجمها قبل ذلك الى أن اقتربت من حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها على مسافة قريبة .

في ذروة المواجهة ، قالت صحيفة نيويورك تايمز في طبعة من عدد نادر صادر يوم 25 مارس 1986 تحصلت عليه صحيفة المرصد الليبية بأن النزاع بين ليبيا والولايات المتحدة على المنطقة عمره 13 سنة أي منذ سنة 1976 وكانت طرابلس تطالب بمنطقة مياه إقليمية تبلغ مساحتها 12 ميلًا تقيسها من ساحلها على طول خط مرسوم من مدينة مصراتة على الساحل الغربي عبر خليج سرت أو خليج السدرة إلى بنغازي على الشاطئ الشرقي بينما ترى واشنطن العكس وفي ذات اليوم جدد رئيس مجلس النواب الأمريكي حينها ” توماس أونيل جونيور ” تمسك بلاده بأن مياه الخليج ليست ليبية قائلاً :

” إن أعمال القوات المسلحة الأمريكية في المياه الدولية لها ما يبررها وبناءً على الإحاطة التي قدمت لي في البيت الأبيض كانت الطائرات الأمريكية التي هاجمتها ليبيا اليوم في مهمة سلمية في المياه الدولية ، ليبيا ليس لها الحق في إطلاق النار على طائراتنا “. توماس جونيور – رئيس مجلس النواب الأمريكي 25 مارس 1986

وبالعودة إلى مسرح العمليات ، فقد تم تنفيذ الهجوم على الزورق وفق المخطط التالي : إستلام الدلالة على الهدف من طائرة الإستطلاع ،تدقيق المسافة إلى الهدف بواسطة المحطة الرادارية ، القياس الإختباري للمسافة بواسطة محدد المدى الليزري ،إطلاق الصواريخ ،وفى النقطة المحددة قام الرأس الحربي للصاروخ ” هاربون” بإمساك الهدف وإستطاع إصابته مباشرة في الجزء العلوي للزورق وأنفجار الجزء الحربي المتشظي الذي يحوي على مادة متفجرة يبلغ وزنها حوالي 227 كجم فنتج عنه تدمير الساري والجزء العلوي بالكامل ،ووفاة كل من تواجد بالأقسام القتالية العلوية والجزء العلوي للزورق من بينهم آمر الزورق ” نقيب بحار / بشير عمر شقليلة .

وأتضح فى وقت لاحق وفاة 16 فرد من طاقم الزورق وظل المحرك الرئيسي يعمل ولولا الحريق لأستطاع الزورق أن يصل الى أقرب ميناء ،ولكن منظومة مكافحة الحريق خرجت من الخدمة ” تعطلت” وحاول باقي افراد الطاقم الصغير العدد جاهدين إطفاء الحريق مع تزايد النيران بواسطة أسطوانات مكافحة الحريق إلا أن ذلك كان غير ممكناً وبسرعة تصاعدت النيران لمستودع الذخيرة ،وقد تبين للناجين بأنه وفي هذه الحالة لايوجد أمل فى إنقاذ الزورق على اثر ذلك قام افراد الطاقم المتبقيين بإنزال قارب النجاة وترك الزورق يحترق .

لم تستغرق عملية الانقاذ أكثر من خمسة دقائق ، وخلال عدة دقائق إنتشرت النيران على كامل مقدمة الزورق وبدأت تنفجر ذخائر المدفعية عيار 76 ملم ، وعلى علو منخفض كانت تحوم طائرة مقاتلة أمريكية وتطلق نيران مدافعها الرشاشة على الناجين فى قوارب النجاة ، وبعد مغادرة القارب الزورق بمسافة تزيد عن الميل دوت عدة إنفجارات قوية ويبدو أنها صواريخ ” أوتومات ” التي وصلت لها النيران وبعد فترة قصيرة غرق الزورق “وميض” بالكامل .

الليلة الدامية

فى الليلة نفسها إنفصل عن التشكيل العملياتي الأمريكي – 60 ،الطراد الصاروخي ” آيروكتاون ” وإتجه إلى خليج سرت والمحتمل تكليفه بتوجيه ضربة صاروخية على إحدى الأهداف الساحلية في بنغازي ويتكون تسليح الطراد من منصتي إطلاق رباعية لصواريخ “هاربون ” المضادة للسفن بمدى يصل إلى 110 كم ،بالإضافة لذلك زود الطراد بمنصتي إطلاق صواريخ دفاع جوي ” إيجيس” ومدفعية 127 مم ومدفعية م /ط 20 مم وأسلحة طوربيدية .

وتبلغ إزاحة الطراد 9200 طن ، وعندما وصل إلى مسافة 70 ميل من الساحل أكتشف مشغل راداراته هدفاً على شاشة الرادار ،وتم تصنيفه فى البداية على أنه سفينة صيد ،فأمر آمر الطراد بمواصلة مراقبة الهدف وأتضح بعد ذلك أن الهدف الخافرة الصاروخية الليبية المسماة ” عين زقوط ” ذي الرقم 419 وهي الخافرة الصاروخية المتوسطة -15 ذي الرقم المصنعي 207 وكانت فى دورية على بعد 20 ميل غرب بنغازي .

وللمحافظة على السرية كانت الخافرة تناور بسرعة بطيئة وكانت الرادارت فى حالة إغلاق وتطفئ الأنوار الملاحية وبعد تقليص المسافة بين الخافرة عين زقوط و الطراد الصاروخي ” أيوركتاون” إلى 11 الميل ،قام آمر الخافرة بتشغيل الرادار للحظات وبمجرد إنتهاء اللفة الثانية أوقف عمل الرادار مجدداً للمحافظة على السرية .

إلا أن ذلك كان كافياً لآمر الطراد الصاروخي الأمريكي ” أيوركتاون” بما لايترك مجالاً للشك بأنه يوجد على خط سيره مباشرة خافرة صاروخية معادية وليس سفينة صيد ،وتستطيع فى أي لحظة إطلاق صواريخها بإتجاهه وخلال فترة قصيرة من تقدير الموقف أعطى آمر الطراد أوامره بإطلاق الصواريخ ،فى الساعة 21.55 مساءً بفاصل عدة ثواني .

ووقعت الواقعة بإطلاق صاروخين “هاربون” فأصاب الخافرة الليبية الصاروخ الأول من جانبها أعلى خط العوم بقليل فسبب أنفجار بقسم المحركات نتج عنه فقد السيطرة عليها وبدأت تتسرب المياه داخلها وبعد إصابة الصاروخ الثاني بات اللهب يحيط بكامل الخافرة وبصول النيران لخزانات الوقود إمتدت النيران للقطعة وكانت عملية مكافحة الحريق بدون فائدة وبسرعة إزدادت شدته ووصل إلى وقود الصواريخ فسبب فى حدوث إنفجار أعنف بالقطعة وبعد خمسة دقائق أصبحت الخافرة كشعلة محترقة وبميلان نحو المؤخرة بدأت الخافرة تغوص ،وبعد 15 دقيقة غرقت الخافرة بكامل أفراد طاقمها .

ليلة 24 -25 مارس قام الأمريكان بمهاجمة ميناء بنغازي بإستخدام قنابل عالية الدقة نتج عنها إصابة سفينة إنزال ،وبحسب بيانات أخرى أصيبت خافرة صاروخية ثانية طراز ” نانوشكا ” حيث خرجت الخافرة إلى خليج سرت وتم إكتشافها بواسطة طائرة الحاملة “سراتوقا” ومن ثم مهاجمتها باستخدام قنابل ” Mk.20 Rockeye ” عالية الدقة وأُصيبت الخافرة بأضرار إلا أنها إختبأت بجوار سفينة محايدة وفي المساء عادت إلى بنغازي .

و عند صد الهجوم أكدت ليبيا إصابة طائرة أمريكية من طراز ” إف 14 تومكيت ” وفى ليلة 24-25 مارس هاجمت طائرة أمريكية من حاملة طائرات ” سراتوقا” رادارين في مدينة سرت ،وإستخدمت فى الهجوم الأول الصاروخ المضاد للرادارات ” AGM-88M هارم ” وفي الهجوم الثاني قامت الطائرة الهجومية A-7E بدعم 14 طائرة ،وعند خروجها للضربة قامت المقاتلة A-7E بالمناورة المستمرة ضد الدفاعات الجوية باستخدام بيانات منظومة الانذار من تعرض الطائرات لأشعة الرادارات الليبية وتم إطلاق صاروخين أكد إصابة صاروخ قمرة الإرسال والإستقبال “الفيغا” والصاروخ الآخر أخطأ الهدف .

وبحلول فجر 25 مارس دخلت سفن التشكيل العملياتي -60 الى الجزء الأوسط للبحر المتوسط وفي الساعة 8.25 صباحاً هاجمت المقاتلة الأمريكية انترودير ” خافرة صاروخية ليبية تحمل إسم “عين مارة ” ويعتقد بأن الخافرة لم تراع الصمت اللاسلكي ولذلك تم إكتشافها وتصنيفها وتوجيه المقاتلة نحو الهدف بمساعدة طائرة الإستطلاع الراداري بعيد المدى والسيطرة وبإستخدام منظومة رادار كشف الأهداف السطحية ذات مدى 240 كم .

دخلت المقاتلة منطقة الهدف وتم التعامل معها بإستخدام محطة الأشعة ماتحت الحمراء وأعطت الدلالة على الهدف مع إستخدام محدد المسافة الليزري وبحسب هذه البيانات تم إطلاق الصواريخ ولكن أتضح فى وقت لاحق عدم إصابتها الهدف ،وتبين أن صواريخ ” هاربن 84 ” المضادة للسفن لم تصب الخافرة بسبب قصور فى منظومة التوجيه الذاتي وسقطت فى البحر على مسافة 5-6 أمتار بجانب الخافرة ونتج عنها أضرار نتيجة للشظايا فيما لم ينفجر أحد الصواريخ.

وتتباين المصادر حول الأضرار التي أصابت الخافرة فبعضها يذكر عدم تعرضها لأي ضرر ، بينما تشير بعض المصادر الأخرى لأضرار تسببت في قطرها إلى الإتحاد السوفيتي السابق وهناك جرت صيانتها وفى 1991 ظهرت مجدداً بإسم “طارق بن زياد” وكانت تعمل فى الاسطول البحري الليبي حتى سنة 2011 .

وفى 3 نوفمبر 2014 تمكن متطرفو شورى بنغازي المتحالفين مع داعش من القيام بما لم يتمكن الأمريكيون من القيام به ذات زمن ، عبر إستهدافهم الخافرة طارق بن زياد بقذيفة أدت لإعطابها ثم لاحقا فى 2016 بصواريخ أدت لإتلافها بالكامل وإندلعت النار فيها وغرقها عندما كانت متراكية على رصيف قاعدة بنغازي البحرية التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية لأكثر من ثلاثة سنوات متتالية .

بيانات وأهداف

بحسب بيانات البنتاغون فإن الطائرات الامريكية نفذت 1546 طلعة جوية مستخدمة الأسلحة ضد خمسة أهداف نتج عنها إغراق خافرة صاروخية متوسطة مشروع E 1234 وزورق صاروخي ” La Combattante” ،وتضرر سفينة إنزال ( أو خافرة صاروخية متوسطة) وأضرار خفيفة بخافرة صاروخية متوسطة مشروع E 5.200، وتضرر رادار منظومة ” S-5.200 فيغا ” .

وخلال هذه العملية أُستخدم ولأول مرة الصاروخ المضاد للسفن “هاربون ” فى ظروف قتالية حقيقية وتم إطلاق ستة منه ، كانت أربعة منها من طائرات A-6E و صاروخين من الطراد ” ايوركتاون “، وبحسب البيانات الأمريكية أطلقت الدفاعات الجوية الليبية 12 صاروخ تقول البيانات المحلية بأنها أصابت ثلاث طائرات ، وأكد الامريكان إصابة مقاتلة واحدة من طراز F14 .

في عدد آخر نادر من صحيفة نيويورك تايمز صدر صبيحة اليوم التالي للمواجهة في 26 مارس 1986 وتحصلت عليه صحيفة المرصد أكد وزير الدفاع الأمريكي ” كاسبر وينبرغر ” إستخدام الطائرات الأمريكية صواريخ جو أرض بعيدة المدى لضرب موقع صواريخ في ليبيا وطائرتي دوريات تابعة للقوات الليبية متمسكاً بنظرية أن مياه الأحداث دولية وليست ليبية .

وبينما نشرت الصحيفة في ذات العدد بعضاً من الأسلحة والقطع الجوية والبحرية الأمريكية التي تم إستخدامها في المواجهة ، قال وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده داخل مقر البنتاغون وتظهر من خلفه خريطة لليبيا وخط 32 الذي تصر بلاده على عدم حق الدولة الليبية في حيازة مادونه من مياه :

” إن طائرات الهجوم من طراز A-7 من حاملة الطائرات ساراتوجا ضربت موقع الصاروخ بصواريخ هارم وأن صواريخ هاربون أطلقت من طائرة هجومية من طراز A-6 من الحاملة الأمريكية أصابت سفينة دورية ليبية ولم تتوفر تفاصيل عن الهجوم على القارب الليبي الثاني ، كانت هناك طائرتان ليبيتان أطلقت الصواريخ علينا ثم كانت هناك طائرتان ليبيتان أخرتان من طراز MIG-25 اعترضناها عندما اقتربت منا فعادت إلى الوراء ثم أطلقت صاروخان آخران لقد إرتكبت ليبيا أعمال عدائية بشكل واضح ، بعد إطلاق هذه الصواريخ ، إتخذنا إجراءات إنتقامية لضمان إستمرار قدرتنا على البقاء في المياه الدولية ، والرد على القوات الليبية التي هاجمتنا في هذه المياه الدولية ” . وزير الدفاع الأمريكي – كاسبر وينبرغر – الثلاثاء 25مارس 1986

مواجهة محتومة غير متكافئة

كان من الملاحظ بحسب المراجع التي بحثت فيها صحيفة المرصد للأحداث عدم توازن القوى خلال المواجهات البحرية بخليج سرت ويظهر بأن الأمريكان عملوا بقوة ضاربة من سفن السطح والغواصات النووية والطائرات والوسائط المختلفة إلا أن ذلك لم يمنع قطع الأسطول الليبي من التواجد المستمر في مياه السيادة الليبية طيلة فترة المواجهات محاولة التصدي لأكبر أساطيل العالم لم يكن معداً أصلاً لخوض صدامات مسلحة أقليمية فقط وأنما لحرب شاملة ومواجهة أساطيل القطب الأخر أي – الإتحاد السوفيتي سابقا ً – وذلك للتأكيد على سيادة ليبيا على خليجها التاريخي .

ويؤخذ فى الاعتبار ايضاً الإعداد الأمريكي المسبق للعملية ، و الإستنزاف والإجهاد والضغط المتواصل على الدفاعات الليبية خلال سنوات ما قبل المواجهة من إجراءات وتدريبات ومناورات قبالة سواحل ليبيا وتزايد وتيرتها خلال الربع الاول من عام 1986 لتصل الى خمسة مناورات بحرية متكاملة .

كما أن إقتراب القطع البحرية الليبية من الأسطول الأمريكي لمديات قادرة على تحقيق إصابات ناجحة يتثير تساؤلات عدة طرحتها ” مجلة المسلح ” تسترعي ملاحظات المهتمين ومنها ، مراقبة الزورق وميض الذي كان فى دورية روتينية منذ خروجه من طرابلس حتى بلوغه مدى 10 ميل من الأسطول الامريكي ويستطيع من خلاله مهاجمة إحدى حاملات الطائرات الأمريكية مما يثير التساؤل عن عدم مهاجمة الأمريكيين للزورق قبل تلك المسافة وتعريض أنفسهم لنيران صواريخه ؟

وهناك سؤال آخر ، لماذا لم يراعي تشكيل حاملات الطائرات الأمريكية دائرة الأمان وهذا يقود لتساؤلات عن حقيقة وجود قصور فى الإستطلاعات الأمريكية وبأن كل ماذكر عن متابعاتهم ليس له أساس من الصحة ، فهل هذا يعني نجاح الزورق الليبي ” وميض ” في تطبيق التأمينات القتالية والنجاح في المحافظة على سرية الإقتراب والإختفاء وبالتالي الوصول إلى تلك المسافة القريبة ؟

وكذلك الحال مع الطراد الأمريكي ” أيوركتاون ” المكلف بمهمة ولم يستطع تمييز الهدف لدرجة إقترابه من الخافرة ” عين زقوط ” لمسافة 11 ميل معتقداً بأنها سفينة صيد ويستنتج الخبراء من ذلك أهمية التأمينات القتالية ونجاح أساليب المحافظة على سرية الإقتراب رغم التفوق التقني للخصم ،ما يثير الشكوك حول الرواية الأمريكية ، فكيف لمن يدرك أهمية التأمين القتالي وينجح فى تطبيقها يصل الى تلك المسافة من عدوه ويقع في خطأ فادح ؟!

يلاحظ أيضاً رغم التفوق الناري للأسطول الامريكي بالإضافة لمديات الصواريخ البحرية الأمريكية عدم إستفادته من ذلك فعلياً ،وقد يرجع هذا الأمر لنجاح القطع البحرية الليبية في تنفيذ الأساليب التعبوية كما أن عدم إستفادة القطع البحرية الليبية من هذا النجاح رغم تسليحها بصواريخ قادرة على إصابة أهداف بحرية أمريكية قد يكون نتيجة لفخ الامريكيين ونجاحهم فى سرية العملية الفعلية وتضليل البحرية الليبية بكثافة التدريبات والمناورات البحرية التى كانت تجري بشكل شبه روتيني.

يرى الخبراء بأن هذا ماجعل الليبيون يكثفون الدوريات حتى إنحصر جل تركيزهم على متابعة الأسطول الأمريكي والتصدي لأي إختراق للمياه الإقليمية مما أفقدهم زمام المبادرة ودفعهم لتطبيق أساليب الإستخدام القتالي في محاولة لتدمير عدو بهذا الحجم ، ومما يؤيد ذلك خرائط الموقف التى توضح إطلاق وحدات الأسطول الامريكي لصواريخها من خارج المياه الأقليمية وقد يكون إستهداف القطع البحرية الليبية ردة فعل مفاجئة على إسقاط الدفاعات الليبية لطائرتها أو وفق مخطط مسبق فى حال تصاعد الموقف العسكري فى خليج سرت .

المزيد من التساؤلات

عند التعامل مع الخافرة الليبية الناجية “عين مارة ” والتى تم أكتشافها بحسب إعتقاد الامريكيين لعدم مراعاتها الصمت اللاسلكي وتعاملهم معها كهدف بإستخدام الطائرة “هوكاي” بالكشف الراداري للأهداف السطحية والأشعة ماتحت الحمراء وإعطاء الدلالة مع إستخدام محدد المسافة الليزري وإطلاق صواريخ عالية الدقة ، أعلنوا أولا ً إغراق الخافرة ، ثم تبين لاحقا ًعدم صحة ذلك وتبرز هنا تساؤلات تقنية لعدم إصابة الصواريخ لهدفها ووقعوها قريباً منه مع عدم إنفجار واحد منها.

والتساؤلات هنا أيضاً حول عدم التأكد من إصابة الهدف في حينه وتعزيز فرضية نجاح الضربة ، وعن قيامهم بتصوير الخافرة عين زقوط حال إصابتها وعدم قيامهم بذات الشيئ مع الخافرة ” عين مارة ” ،الأمر الذي يضع علامات إستفهام حول هذه الرواية برمتها، أم أنه الإستخدام الناجح لتعبئة التفادي التى يتقنها الضباط البحارة بالأسطول الليبي ؟

أيضاً ، تتباين تحليلات الخبراء من خلال خرائط الموقف المنشورة حول العملية فبعضها تظهر القطع الليبية متجهة نحو الأسطول الأمريكي ، والرأي الآخر يظهر قطع الأسطول الليبي فى دورية على خط سير يوازي خط 30. 32شمالا ً.

تؤكد تحليلات الخبراء المستندة على الرواية الامريكية شجاعة وصلابة بحارة الأسطول البحري الليبي حيث قاوم الناجون من الزورق وميض بضراوة لإنقاذه رغم إحتراقه وإختيارهم الوقت المناسب لتركه قبل إنفجاره ، وكذلك طاقم الخافرة عين زقوط حيث ذكرت التقارير بأن الفترة ما بين إصابتها وحتى غرقها إستغرقت 15 دقيقة فقط دون مغادرة الطاقم رغم مصحابة مثل هذه المواقف حالات من الذعر والقفز فى عرض البحر ، إلا أن ذلك لم يحدث ولم تُظهر الصورة خلاف ذلك لتؤكد مدى الإنضباط العالي والشجاعة حتى فى أصعب اللحظات ” لقد كانت مواجهة مع الموت ” هكذا تصفها البحرية حتى يومنا هذا .

لقد تعرض الناجين من بحارة الزورق وميض بحسب روايتهم أثناء تواجدهم على قوارب النجاة لنيران طائرة أمريكية حلقت بعلو منخفض ورشقتهم بنيران قناصتها في مخالفة للقانون الدولي الإنساني للصراع المسلح وفى النهاية فأن مواجهات خليج سرت أظهرت الإهتمام الكبير بإستخدام الإستطلاع والاخفاء والتمويه وتنظيم التعاون بين صنوف القوات واستخدام قواعد تنظيم الدفاع وأهمية الحرب الإلكترونية كذلك .

تحليل ونتائج

بتحليل دور الأسطول الأمريكي خلال تلك المواجهات ،أظهر أهمية الإستطلاع وتنظيم التعاون بين صنوف القوات وإستخدام قواعد تنظيم الدفاع ،وأهمية الخداع والمبادرة ، وأكد أهمية دور الحرب الإلكترونية سواء فيما يتعلق بالتشويش الإيجابي أو الإستطلاع اللاسلكي الفني ،وكذلك على دور الصواريخ المضادة للسفن سواء سطح/سطح أو جو/سطح ، وتبين ضعف الأسطول الأمريكي فى دقة تحديد الاهداف والإنذار المبكر رغم إمتلاكه كافة الوسائل اللازمة للغرض.

وفي عدد آخر نادر لصحيفة ” نيويورك تايمز ” صدر يوم 20 أبريل 1986 عقب الغارات الأمريكية على طرابلس وبنغازي في 15 أبريل من ذات العام ، فقد أكدت الصحيفة بأن أن أكثر من عشرة قنابل وصواريخ قد أخطأت قاعدة بنينا ومطار طرابلس وأصابت مزرعتين على بعد ميلين أو أكثر وفقًا للأدلة التي شاهدها الصحفيون أثناء زياراتهم للمزارع إضافة لسقوط عشرات الضحايا المدنيين في المناطق المدنية الأخرى التي ضربت ، وتسائلت الصحيفة نقلاً عن دبلوماسيين غربيين بأن هذه الأدلة تثير تساؤلات حول دقة الطيارين الأمريكيين والمنفعة السياسية الناتجة عن الغارة أصلاً .

وبتحليل دور الأسطول الليبي ، تبين وجود إرتباك فى تنظيم التعاون بين صنوف القوات والإستطلاع اللاسلكي الفني وأظهر أهمية الدفاع الصاروخي للقطع البحرية مع نجاح في إستخدام الأساليب التعبوية والتطبيق الناجح للتأمينات القتالية يضاف له الروح المعنوية والإنضباطية العالية للأفراد الذين تؤكد البحرية بأنهم ذادوا عن حمى المياه الليبية ورسموا بدمائهم خطاً أحمراً قاتماً حافظوا بعده على سيادة ليبيا في مياهها الأقليمية عند الخط المتنازع عليه 30.32 .

إذاً هو مشهد لازال رفقائهم في البحرية يذكرونه لهم حتى يوم تأبينهم أمس الأحد بعد مرور 33 سنة عن رحيلهم رغم سنوات التضليل والدعاية السلبية التي مارستها الجماعات الإسلامية ومعارضة الخارج من خلال وسائل إعلامها ومطبوعاتها طيلة عقود حاولت خلالها ضرب الروح المعنوية لفكرة وجود جيش ليبي قوي عبر تصوير المواجهات وكأنها مغامرة غير محسوبة من النظام السابق وإنتهت بهزيمة البحرية الليبية فيها رغم أن رحاها كان يدور على إقليم بحري كانت الولايات المتحدة تعتبره ضمن المياه الدولية وبأن لها الحق بأن تصول وتجول فيه بينما أصرّت ليبيا على كونه ضمن مياهها الداخلية وكان لها في النهاية ما أرادت بتضحيات هؤلاء البحارة وبقيت هذه المياه الغنية ليبية حتى اليوم.

البحرية تستذكر والحكومة تتجاهل

ورغم قربها منه وتواجد نصبه التذكاري على بعد أمتار قليلة من مكاتبها ، تتجاهل حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي ذكرى الحدث رغم أن المكتب الإعلامي للرئاسي قال بأن السراج قد وجه بإحياء ذكرى ” الشهداء ” رغم عدم حضوره ، بينما تطالب البحرية في طرابلس بتحديده كيوم وطني بإسم ” شهداء البحرية ” والإهتمام بعائلات الضحايا والناجين أسوة بغيرهم من ” الشهداء ” وقالت خلال نعيها الرسمي المكتوب لضحايا المواجهة في ذكراها الـ 32 :

لقد سطر رجالنا بدمائهم ملحمة عز وفخار ما كانت لتُكتب لولا إقدامهم وتضحياتهم في سبيل أن يبقى خليج سرت ليبياً ومياهه مياهاً داخلية ليبية بحكم التاريخ والجغرافيا وخصوصيته للأمن القومي الليبي، وفعلهم البطولي وتضحياتهم عمّدت ذلك الحق بالدماء الطاهرة الزكية حين تصدوا لعدوان شعروا معه أن مهابة الدولة في خطر ، وأن سيادتنا البحرية وأمننا الوطني على المحك، وأنها لحظة تاريخية فارقة لا تقبل التراجع والخذلان، فقبلوا التحدي، وخاضوا المواجهة رغم إدراكهم بأنها غير متكافئة البتة ، واقتحموا الموتَ رجالاً وأبطالاً واقفين غير مدبرين نحن نوقن أن صراعنا مع دولة عظمى كالولايات المتحدة لم يكن متكافئً ونعلم أن تحدينا لها عبث وإستنزاف لقوانا ومواردنا بكل المقاييس وندرك بأن مسألة سيادة ليبيا على خليج سرت كخليجي تاريخي كان يمكن حلها عبر التحكيم الدولي والوسائل السلمية السياسية والدبلوماسية الأخرى ولكن لمّا وصل الأمر نقطة ألا عودة بيننا وبين الولايات المتحدة وصار الوطن في خطر، فما كان لنا أن نتراجع ونترك وطننا وشرفنا يُمرّغ في التراب أمام مرأى ومسمع العالم ، فتقدمنا بما لدينا من قوى ووسائل متسلحين بإيمان حقيقي بأن خليج سرت هو جزء لا يتجزأ من تراب الوطن، وهذا كان عزاءً لنا ولشهدائنا، ودافعاً أصيلاً في هذه المواجهات غير المتكافئة، وما قدمته القوات البحرية من تضحيات وأرواح، ليقيننا بأننا ندافع عن شرف الوطن وكرامته لا غير . ” البحرية الليبية 24 مارس 2018

إعداد التقرير : المرصد – خاص

المصادر : عدد أرشيفي من مجلة المسلح الليبية صادر في أبريل 2009 + صحيفة نيويرك تايمز + موقع واي باك مشين الأمريكي + مصادر خاصة بالمرصد