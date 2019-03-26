ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على أن ظاهرة تخزين الوقود والمحروقات من الظواهر السلبية التي انتشرت في البلاد رغم المخاطر الناجمة عن هذا الأمر.

داخلية الوفاق أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن تخزين الوقود من المسببات الرئيسية لنشوب الحرائق حيث يعد الوقود قنبلة موقوتة قد تنفجر فى أي لحظة حاصداً معه خسائر في الأرواح والممتلكات.

وكشفت الوزارة عن وقوع حادثة مؤلمة أمس الإثنين نتيجة اندلاع حريق بأحد المنازل في منطقة الجفارة نتيجة ألتماس كهربائي نتج عنه اشتعال النيران بالوقود المخزن بالمنزل مما أودى بحياة عائلة بالكامل نتيجة تخزين هذه المواد.

ختاماً دعت الوزارة المواطنين إلى عدم تخزين الوقود وكافة المواد القابلة للإشتعال داخل المنازل وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم وعائلاتهم.