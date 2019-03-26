ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة على أن البعثة الأممية للآن لم توجه دعوة رسمية للمجلس وفي حال تمت دعوته سيتم التعامل معها وإختيار عدد المشاركين، منوهاً إلى أن المجلس شكل لجنة بخصوص إعداد مقترح للملتقى الجامع وسيتم التصويت عليه بالجلسة القامة للمجلس.

بن شرادة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “150 دقيقة” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اللجنة تواصلت مع طيف واسع من الليبيين لأخذ آرائهم في المقترح الذي سيقدم خلال المؤتمر الجامع.

كما إعتبر أنه على رغم غموض أجندة المؤتمر إلا أنه من خلال عقد البعثة الأممية 75 إجتماع في مناطق ليبيا تلخصت جميعها في إنتخابات عامة رئاسية وبرلمانية ودستور كامل وتشكيل حكومة مؤقتة، فمن الواضح أن المؤتمر الجامع لن يخرج عن الثلاث نقاط الرئيسية خاصة وأن الهدف منه هو جمع الليبيين والقبول بهذه المخرجات.

ويرى أن المبعوث الأممي غسان سلامة لم يحدد موعد عقد الملتقى الجامع إلا بعد أن تحصل على ضمانات داخلية وخارجية آخرها الاجتماع الذي عقد في أبو ظبي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر علاوة على الضمانات التي حدثت بين فرنسا وإيطاليا في مؤتمر باليرمو والضمانات الداخلية من مجموعات سواء كانت مسلحة في المنطقة الغربية أو المؤسسة العسكرية بالمنطقة الشرقية بالإضافة للقبائل والمدن والأحزاب.

وإستطرد حديثه قائلاً :” سيكون من مخرجات المؤتمر إصدار قانونيين هما قانون الانتخابات والاستفتاء بالنسبة لقانون الانتخابات لا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة ما بين مجلس الدولة والنواب وسيصدر هذا القانون على الرغم أنه صدر من النواب مسبقاً أما قانون الاستفتاء الذي صدر وعارضته لجنة القضاء ففي نهاية الأمر هيئة الـ60 المنتخبة هي المناط بها إصدار القانون مع أن قانون الاستفتاء يصدر بالعادة من الجسم التشريعي لكن هيئة الدستور مصدر التشريع لها هو الشعب فهي منتخبة وتحمل ذات مصدر التشريع القوي”.

بن شرادة أوضح أن جلسات الحوار بشأن تعديل الإتفاق السياسي إستمرت لما يقارب عام ونصف في ظل عدم جدية الطرفين أي مجلسي النواب والدولة بخصوص التوصل لإتفاق، مؤكداً ضرورة التركيز بالوقت الراهن على الملتقى الجامع ومخرجاته التي لا بد أن تضع تواريخ للمجلسين بإصدار استحقاقاتهم خاصة إصدار قوانين للإنتخابات والاستفتاء أو بتكليف في المناصب السيادية حسب الإتفاق السياسي في المادة رقم 15.

وأعرب عن تمنياته بأن يحدد المتلقى الوطني الجامع تواريخ وخارطة طريق موحدة لكل إستحقاق حتى يتبين من هو المعرقل، مبيناً أن خارطة الطريق تتركز في انتهاء المرحلة الانتقالية والذهاب لإنتخابات رئاسية برلمانية وربما تتضمن الاستحقاقات في المؤتمر الجامع تشكيل حكومة مؤقتة انتقالية لمدة عام للإشراف عليها.

عضو مجلس الدولة شدد على أن التمثيل سيكون متواجد بالملتقى سواء العسكري أو المجموعات المسلحة لأن هدف الملتقى الجامع جمع كل الأطراف الليبية خاصة المؤثرة في الساحة، معتبراً أنه للحصول على ضمانات مخرجات المؤتمر لا بد من إرضاء هذه الأطراف جميعاً.

ورداً على سؤاله حول إن كان الأمر قد حسم في أبو ظبي قبل عقد الملتقى بحيث لا تحدث عرقلة لمخرجاته قبل أن يكون لهذه الأطراف تواجد مشيراً إلى أن لقاء أبو ظبي هو كغيره من اللقاءات.

وفي سياق آخر قال إن “داعش” صنيعة استخبارات أجنبية وتستعمل في المناطق الساخنة التي تحدث فيها تغيرات لأهدافهم وبعد عام 2011 بقيت ليبيا مرتع لمجموعات سواء “داعش” أو غيرها، مستبعداً أن يكون تنظيم داعش قد رت صفوفه بعد إجتثاثه من سرت لكنها تبقى مجموعات منتشرة.

وتابع مضيفاُ :”الدول التي قامت بإجلاء رعايها من ليبيا هي داعمة للمؤتمر الجامع وخطوة سلامة هي نوع من الرسالة للشعب الليبي بأن العاصمة والدولة مهددة من داعش ويجب الإنتباه لكن هذا الخوف من المحتمل أن يكون في صالح الدولة الليبية لأن المؤتمر الجامع هو الورقة الأخيرة امام الليبيين بالرغم من غموضه وعدم وضوح الرؤيا”.

بن شرادة نوّه إلى أن طوال السنوات الثلاثة الماضية إزداد الشرخ بين المؤسسات وفشل المجلسين في تعديل الإتفاق السياسي لذلك الجميع يتمنى الإتفاق على الملتقى محلياً و دولياً، لافتاً إلى أنه من ضمن مشاكل ليبيا هي وجود صراعات مع دول إقليمية وربما يخرج عن المؤتمر إلزام و قرار من الأمم المتحدة ترغم الدول على الكف عن هذه التدخلات في ليبيا على حد تعبيره.

وإختتم مداخلته مشيراً إلى أن جميع الاتفاقات التي ستعقد قبل المؤتمر الجامع ومنها محاولات مجلسي النواب والدولة لا معنى لها و لن يسمعها الليبيين و الأطراف الليبية، معتبراً أنه في حال فشل المؤتمر سيكون الوضع صعب في ليبيا وربما يعود بالمشهد لنقطة الصفر وما قبل 2015 لذلك يجب التركيز على مخرجات المؤتمر والخروج باستحقاقات معينة هي الانتخابات و الدستور.