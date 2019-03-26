ليبيا – قال عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد إن مجلس الدولة غير متحفظ على الملتقى الوطني الجامع بل لدية بعض المخاوف بسبب التكتم والغموض الواقعين، مشيراً إلى أن مجلس الدولة سيشارك بالملتقى وطالب بتحديد عدد مناسب من الأعضاء سواء من الدولة أو النواب ليفوق عددهم الفئات الأخرى التي حددها المبعوث الأممي مسبقاً.

بوفايد أكد خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية لبرنامج “الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد على أن ما سيتم تناولة داخل المتلقى الجامع غامض لحد بعيد علاوة على عدد المشاركين غير المعروف حتى الآن.

وأشار إلى أن البعثة الأممية كلفت هيئة تحضيرية تجمع مختصر وخلاصة اللقاءات البالغ عددها 77 لقاء من قبل مركز الحوار الإنساني في جميع ربوع ليبيا حيث وضعت الخطوط العريضة لأن الملتقى الجامع سيعقد على مدار يومين فقط واليوم الأخير سيكون بروتوكولي وإحتفالي وربما سيتم خلاله الإعلان عن نتائج الملتقى.

وذكر أن الرأي الغالب داخل مجلس الدولة مازال يرى في المؤتمر الجامع فرصة يجب إستغلالها بشكل أمثل ووجود بعض المخاوف و المحاذير الخاصة بالتكتم لا يمنع المجلس من المشاركة في الملتقى، مجدداً إعتباره بأن المجلس لديه مخاوف من مخرجات الملتقى إذا لم يكون هناك صوت وطني قوي وفاعل.

بوفايد أبدى دعم المجلس المشاركة في الملتقى الجامع وتمنياته بالوصول لمخرجات جيدة خاصة أنه سيتم تبنيها من مجلس الأمن الدولي وستصبح ملزمة للجانبين التشريعي أي مجلس الدولة والنواب، معتقداً أن تتضمن مخرجات الملتقى إعادة هيكلة للسلطة التنفيذية وتوحيدها وتوحيد مؤسسات الدولة.

ويرى أن مخاوف مجلس الدولة ممكن أن تتبدد لأنها تقف عقبة في طريق انخراط مجلس الدولة بالملتقى الجامع والتعامل معه بجدية، مضيفاً :”أن محاولة التفكير في الوصول لتوافق مع البرلمان أكل عليها الدهر وشرب نحن وصلنا لدرجة اليأس والإحباط بحدوث توافق مع مجلس النواب حتى بعد أن تم التوافق ما بين لجنتي الحوار على إعادة السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي برئيس ونائبين وحكومة منفصلة وآليات الاختيار لكن عندما زعم أنه ضمن هذا الاتفاق في التعديل العاشر والحادي عشر بشكل مجزئ وأضيف له مواد ما أنزل بها من سلطان من قبل عقيلة صالح شخصياً “.

ونوّه أن مجلس النواب لم يكن في أي لحظة ملتزم وجاد بالتوافق مع مجلس الدولة والدليل على ذلك تأكيد المبعوث الأممي بهذا الخصوص في إحاطته وبأنه ستمنح له ولمجلس الدولة فرصة أخيره لإعتماد أو اصدار القوانين التي يطلبها الملتقى الوطني الجامع.

وإستطرد حديثه قائلاً:”في الملتقى الوطني الجامع لا يريدون وضع مبادئ بل جمعوا ملخصات لقاءات و مشاورات ما يقرب سنة لعرضها على عدد من الليبيين لنيل الموافقة وهناك إمكانية لتصويبها و تصحيحها ولا يوجد بديل عن الملتقى فقد فرض علينا و نأمل أن يكون مخرج من الأزمة وسفينة النجاة، الانتخابات التشريعية وقائمة 150 هي انتخابات تشريعية فقط وتعني مرحلة انتقالية رابعه وإدارة للأزمة وليس حلها ونحن الليبيين عانينا الكثير على كل المستويات ولا نحتمل المزيد من الفوضى”.

كما إعتبر أن الملتقى الوطني الجامع الآن أصبح ضرورة بحد ذاته وليس فرصة للخروج من النفق و الأزمة خاصة في ظل المرحلة الإستثنائية التي تمر بها ليبيا و الحالة الليبية التي تشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين و بهذه الحالة يحق لمجلس الأمن وصلاحياته المصادقة على ميثاق من قبل ليبيا للوصول لإصلاح سياسي سلمي ما بين الأطراف و إن لم توافق هذه الأطراف.

وشدد مضيفاً على :”أن الحل الصحيح يتمثل بإنهاء المراحل الانتقالية بالإضافة لذلك المجلس التشريعي القادم على الأرجح في حال أجريت انتخابات تشريعية فقط سيكون في بنغازي ومسلوب الإدارة فما هي الحكومة التي ننتظرها من مجلس مسلوب الإرادة تحت حكم العسكر، ستكون هذه الحكومة 100% ممنوحة الثقة من العسكر لذك التفكير في انتخابات تشريعية فقط أمر غريب جداً وفي ظل الانقسام وسيطرة العسكر على المنطقة الشرقية للأسف سيكون البرلمان القادم مسلوب الإرادة”.

ختاماً يرى أن الملتقى الجامع يحمل مؤشرات إيجابية عديدة منها الإتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ “العسكر” كانوا يعارضون الانتقال للمرحلة الدائمة والاستفتاء على الدستور ويصفونه بالكارثة لكن حينما يوافقون على إنهاء المرحلة الانتقالية ذلك يحتم وجود دستور دائم الذي لايمكن إنجازه خلال ثلاثة أشهر عن طريق الاستفتاء على مشروع دستور الهيئة التأسيسية.