فرنسا – تباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي في 2018، إلى 1.6 بالمائة، بحسب بيانات رسمية صدرت، الثلاثاء، عن وكالة الإحصاءات الفرنسية.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، الثلاثاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تباطأ في 2018، مقارنة مع 2.3 بالمائة في 2017.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد فرنسا بنسبة 1.5 بالمائة في 2018 و2019، على أن يصعد قليلا إلى 1.6 بالمائة بحلول 2020.

وبحسب تقرير وكالة الإحصاءات الفرنسية، تباطأ معدل أسعار المستهلك (التضخم)، ليسجل 1 بالمائة في 2018، نزولا من 1.4 بالمائة في 2017.

وكان صندوق النقد الدولي قال العام الماضي، إن الاقتصاد الفرنسي قد يتأثر بالتوترات التجارية القائمة، وعدم اليقين الجيوسياسي، والمخاطر السياسية الأخرى في أوروبا، التي من شأنها التأثير على النمو.

الأناضول