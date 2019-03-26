تركيا – واصل المنتخب التركي، الإثنين، انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي في التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2020.

واكتسح المنتخب التركي ضيفه المولدوفي بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة للتصفيات القارية، بعد أن فاز في وقت سابق بثنائية نظيفة على ألبانيا.

حسم المنتخب التركي الشوط الأول متقدمًا بهدفين عن طريق حسن علي كالديريم وجينك توسن في الدقيقتين 24 و26 من زمن اللقاء.

وزاد المنتخب التركي من حصيلته التهديفية في الشوط الثاني بهدفين عبر توسن وكان أيهان في الدقيقتين 54 و70 من زمن المباراة.

وتقام في وقت لاحق اليوم مباراتان بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تجمع فرنسا مع أيسلندا، وأندورا مع ألبانيا.

بهذه النتيجة، تصدر المنتخب التركي المجموعة مؤقتًا برصيد 6 نقاط، وفرنسا الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أيسلندا، وألبانيا الرابع دون رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن أندورا ومولدوفا على الترتيب.

الأناضول