ليبيا – قال عضو مجلس الدولة صالح جعودة إن وجود الطرف الروسي في ليبيا ضروري من أجل خلق توازن مع الأطراف الدولية الأخرى الأكثر اصطفافاً مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وخاصة فرنسا.

جعودة أكد في لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار” سيبث لاحقاً على أنهم باتوا مقتنعين بعد لقاءاتهم مع مسؤولين روس الفترة الماضية أن ما يشاع عن دعم روسيا لـ”حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) أمر مبالغ فيه وأن من مصلحة ليبيا على المدى القريب والبعيد أن تكون لها شراكة مع روسيا باعتبارها عضو دائماً في مجلس الأمن حسب قوله.

يشار إلى أن عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة قد رافق المشري خلال زيارته إلى روسيا المدة الماضية والتي بحثوا خلالها مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الوضع الليبي من زوايا عدة أبرزها طباعة العملة المحلية في روسيا وحظر السلاح.