ليبيا – إختتمت يوم الجمعة الماضي المباحثات التي اجراها عثمان قطنش القائم بالاعمال بالوكالة بالسفارة الليبية ناميبيا في العاصمة هراري مع السلطات الزيمبابوية حول اعادة العلاقات بين البلدين وإعادة إفتتاح السفارة الليبية في هراري.

خارجية الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأنه تم عقد إجتماعات مع مديرة الشؤون الافريقية وسفيرة زيمبابوي لدى ناميبيا ونائب رئيس المراسم بجمهورية زيمبابوي حيث تم وضع الترتيبات النهائية لتوقيع إتفاقية عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن القائم بالاعمال تفقد مقر السفارة وبيت الضيافة.