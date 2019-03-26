كندا – في السنوات الماضية بات خسارة الوزن من الاساسيات التي يتبعها الجميع، الأمر الذي ساعد على انتشار الكثير من الحميات الغذائية التي تساعد على فقدان الوزن.

ومن ضمن هذه الحميات حمية السمك التي تحتوي على مستويات عالية من البروتينات والأحماض الدهنية ويؤدي الى الحصول على جسم ممشوق وصحي.

يطبق الكثير من الأشخاص ريجيم السمك بانتظام لخسارة 7 كيلو غراماً في الشهر. ولكن من المهم التنبه الى بعض النصائح البسيطة التي تكررها خبراء التغذية عند إتباع هذه الحمية.

– من الخطأ الذي يقوم به العديد من الاشخاص هو اختيار نوع واحد من السمك وفي الحقيقة يجب أن تكون الأسماك متنوعة في الحمية الغذائية للحصول على كافة أنواع الفيتامينات.

– الابتعاد عن السمك المقلي والاستعاضة عنها بالشوي للحصول على المواد الغذائية المفيدة به.

– استبدال اللحوم الحمراء بالبيضاء. يمكن ادخال السمك في وجبتين من الطعام يومين وللأفطار يمكن تناول منتوجات الأجبان والألبان.

– من المفيد تناول السمك مع الخضار أو الأرز المسلوق أو البني لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والبروتينات.

– شرب كمية كبيرة من الماء، يجب ألا تقل عن الليترين في اليوم.