ليبيا – عقد وكيل داخلية الوفاق العميد خالد مازن أمس الاثنين اجتماعاً ضم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من فتحي باشاآغا رقم 606 لسنة 2019 لتفعيل التعاون الأمني مع الجانب الأمريكي.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي لداخلية الوفاق تحديد الاحتياجات الفنية والتقنية والاستشارية ووضعها في جملة من النتائج والتوصيات التي سيتم عرضها على الجانب الأمريكي عن طريق القنوات الدبلوماسية وإدخال الاتفاق المبرم بين الجانبين حيز التنفيذ.

يشار إلى أن هذا التعاون بين داخلية الوفاق والجانب الأمريكي يأتي بعد زيارة فتحي باشاآغا إلى الولايات المتحدة والتي بحث فيها سبل التعاون مع الجانب الامريكي في كافة المجالات الأمنية .