دمشق: تحرير الجولان بكافة الوسائل المتاحة حق غير قابل للتصرف

دمشق: تحرير الجولان بكافة الوسائل المتاحة حق غير قابل للتصرف

سوريا – اعتبرت وزارة الخارجية السورية، امس، اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيلعلى الجولان السوري المحتل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدة على أن تحرير الجولان حق غير قابل للتصرف.

ونقلت وكالة “سانا” الرسمية السورية عن مصدر مسؤول في الخارجية السورية، قوله إنه “في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع قرارا يعترف بسلطة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان العربي السوري المحتل”.

وأضاف المصدر أن قرار ترامب “اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي السورية”، وأنه “يمثل أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية وصفعة مهينة للمجتمع الدولي ويفقد الأمم المتحدة مكانتها ومصداقيتها”.

وأكد أن “تحرير الجولان بكافة الوسائل المتاحة وعودته إلى الوطن الأم هو حق غير قابل للتصرف”.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري.

وكالات