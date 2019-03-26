ليبيا – وجهت رئاسة مجلس النواب في خطاب موجه إلى أعضاء المجلس اليوم الثلاثاء دعوة لحضور الجلسة التي ستُعقد يوم الإثنين القادم.

رئاسة مجلس النواب أوضحت في خطابها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن الجلسة القادمة ستناقش موقف البرلمان بشأن الملتقى الوطني الجامع الذي تنظمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منتصف شهر ابريل القادم بمدينة غدامس.

وتأتي دعوة مجلس النواب بالتزامن مع استعدادات البعثة الاممية لعقد الملتقى في مدينة غدامس من خلال اجراء المبعوث الاممي سلامة ونائبته وليامز العديد من اللقاءات مع مختلف الاطراف الليبية لجمعهم في الموعد المحدد لعقد الملتقى .