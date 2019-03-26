ليبيا – أكد رئيس فرع الجوازات بالمنطقة الشرقية العميد حمدي العبيدي على إيقاف مدير فرع جوازات شحات عن العمل وتكليف ضابط آخر بدلاً عنه.

العميد العبيدي أوضح في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” تابعته صحيفة المرصد إلى أن مدير فرع شحات، استغل حداثة وفاة عائلة من المدينة على طريق سرت، لأغراض شخصية.

ونوّه رئيس فرع الجوازات بالمنطقة الشرقية إلى أن الإدارة العامة للجوازات عقدت أمس اجتماعاً في العاصمة طرابلس تم فيه بحث تداعيات التصريحات التي أدلى بها مدير فرع شحات بخصوص الحادثة التي أودت بحياة تسعة أشخاص قبل يومين.