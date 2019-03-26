لندن – تظاهر المئات من سائقي سيارات الأجرة السوداء في العاصمة البريطانية لندن، ضد تغاضي مسؤولي بلادهم عن مشاكلهم وإنشغالهم بمسألة البريكست.

وأغلق مئات من السائقين بسياراتهم، الطرق المحيطة بالبرلمان البريطاني، منددين بتعليمات رئيس بلدية لندن، صادق خان، بإغلاق بعض الطرق أمام حركة سيارات الأجرة.

وقال المتحدث باسم جمعية سائقي الأجرة المستقلين، “جيم توماس”، للأناضول، إن البرلمان البريطاني تغاضى عن المشاكل في البلاد، وصب جل تركيزه على البريكست.

وأضاف “الأنظار متوجهة إلى البرلمان بسبب البريكست، والمسؤولون يتغاضون عن جميع المشاكل والمظاهرات الأخرى، حتى الإعلام لا يظهر اهتماماً للقضايا الأخرى”.

وأردف ” لقد استُبعدنا من استراتيجية النقل الرئيسية، لا يمكننا استخدام خطوط الحافلات، ولا يمكننا توصيل المرضى المعاقين إلى مستشفيات بسبب إغلاق الطرق”.

وتابع “يجب أن نأخذ الأفراد من ذوي الإعاقة إلى عتبة منازلهم ، لكن لا يمكننا القيام بذلك بسبب الطرق التي أغلقت أمامنا، نقوم بمظاهرات أمام البرلمان لمدة 10 أسابيع ، لكنهم يتجاهلوننا لأن البريكست اًصبح كل شيء لديهم”.

والخميس، وافق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على تمديد خروج بريطانيا من التكتل حتى 22 مايو/ آيار المقبل، في حالة موافقة البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل، على اتفاق الانسحاب “بريكست” المقترح من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/ آذار الجاري، إلا أن تصويتا بمجلس العموم (الغرفة الأولى من البرلمان البريطاني) أيد تأجيل الخروج، حتى تتفق رئيسة الوزراء مع البرلمان على صيغة نهائية لاتفاق بريكست.

وكانت لندن قد اتخذت قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/ حزيران 2016.

الأناضول