ليبيا – بدعوة من السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني عقد أمس الإثنين بمقر السفارة الليبية في روما اجتماع جمع السفراء والقائمين بالأعمال لكل من “الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، بلجيكا، تشيكيا، ومالطا”.

تمحور اللقاء وفقاً لإدارة التواصل و الإعلامي التابعة للمجلس الرئاسي حول عدة نقاط أهمها الأزمة السياسية التى تمر بها ليبيا والإعداد للمؤتمر الوطني الجامع ودور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإضافة إلى الترتيبات الاقتصادية والأمنية التي تشرف عليها حكومة الوفاق الوطني.

وقد أعرب السفراء عن ترحيبهم بالجهود التى يبذلها السفير الليبي في إيطاليا من أجل خدمة بلاده وتوضيح الصورة الكاملة لليبيا، مؤكدين دعم بلدانهم للدولة الليبية في المجالات كافة. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.