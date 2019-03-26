ليبيا – بحث ممثلون عن شركة لیبیانا للھاتف المحمول برئاسة المھندس طلال معیوف مدیر إدارة تقنیة المعلومات مع مسئولین بالھیئة العامة للمعلومات برئاسة محمود الخوجة مدیر إدارة قاعدة البیانات الوطنیة سبل تطویر اتفاقیة التعاون المبرمة بین الجانبین في مجال الربط الإلكتروني مع قاعدة البیانات الوطنیة بالھیئة.

الطرفان ناقشا وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي سبل وآلیات تطویر بنود اتفاقیة التعاون المبرمة في مجال الربط الإلكتروني مع قاعدة البیانات الوطنیة بالھیئة عبر الشبكة الوطنیة لتبادل البیانات والدفع بھا إلى مستویات أفضل وبآفاق أرحب بما یلبي طموحات الطرفین.

وناقش الحضور عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزیز وتطویر آفاق التعاون بینھما في المجالات الفنیة والتقنیة.

يشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفیذ وتفعیل ما ورد في قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (130) لسنة 2018 بشأن توزيع إختصاصات مشروع الرقم الوطني.