ليبيا – قام مدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة صحة المؤقتة نوري الفسي أمس الإثنين بجولة تفتيشية على القطاع الخاص أثناء فترات الدوام الرسمي.

الفسي أكد بحسب المكتب الإعلامي لصحة المؤقتة بأنه خلال الجولة الميدانية على عدد من المصحات الخاصة ثبت تواجد 57 عنصر طبي بفترات الدوام الرسمي بالقطاع الخاص.

وأضاف بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة والمنظمة لسير العمل ضد المخالفين،مشيراً إلى أنه تم إحالة أسماء العناصر الطبية الذين ثبت تواجدهم بالقطاع الخاص إلى جهات عملهم الأصلية بالمستشفيات.

ونوّه المكتب الإعلامي لصحة المؤقتة إلى أن وزير الصحة سعد عقوب شدد على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري في القطاع الصحي واتباع النظم الإدارية ، مطالباً مديري المستشفيات بإفادة الوزارة بالإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفين للتعليمات.

يُشار إلى أن وزير الصحة شدد على ضرورة إعداد تقارير دورية عن سير العمل بقطاع الصحة بهدف تقييم الموقف العام.