ليبيا – تمكنت سلطات ميناء الخمس البحري ( شرق طرابلس ) اليوم الثلاثاء من ضبط كمية ضخمة غير مسبوقة من الأقراص المخدرة موردة بإعتماد مصرفي عبر شركة ليبية محلية من الهند .

وقال مسؤول من الميناء في تصريح لـ المرصد بأن مكافحة جمارك الخمس بإمرة نقيب حسين أبورقيقة تمكنت من ضبط الشحنة التي كانت على متن حاوية وذلك بناءً على معلومات مسبقة حول نية موردها إدخالها إلى البلاد مؤكداً بأن غالبيتها من أقراص ” رايتريكا ” وهي أسرة عقار الترامادول .

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته لدواعي أمنية بأن معلومات حول الشحنة المقدرة بعشرة ملايين قرص مخدر قادت إلى تتبعها عبر عدة دول منها مالطا وإنتهت بضبطها اليوم .

وكشف بأن مستندات الشحن تثبت بأت الشركة الموردة هي شركة تحمل إسم ” الخيرات ” عبر وكالة البحر المتوسط فيما تحمل الباخرة إسم BF MELODY وتحمل علم جمهورية مولدوفا ( جمهورية في شرق أوروبا تقع بين رومانيا وأوكرانيا ) .

وأكد المسؤول بأن أعمال العد والفرز والتفتيش لازالت مستمرة مؤكداً كذلك مباشرتهم الإجراءات القانونية المعمول بها لإتخاذ ما يلزم حيال الشحنة والجهة المسؤولة عن توريدها .

المرصد – خاص