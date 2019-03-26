الولايات المتحدة – أعلنت شركة “فيسبوك” عن حذفها 2632 صفحة وحسابا ومجموعة في موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام” بحجة أنها حسابات وهمية تتبع “الخداع” ومعظمها على صلة بروسيا وإيران.

واتهمت “فيسبوك”، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، 513 من هذه الحسابات والصفحات والمجموعات بممارسة أنشطة منسقة كجزء من الشبكات الإلكترونية المرتبطة بإيران، كما اتهمت 1907 أخرى بنشر بيانات مزعجة، وهي على صلة بروسيا.

كما حذفت “فيسبوك” حسابات وصفتها بالوهمية على صلة بكوسوفو ومقدونيا.

وذكرت الشركة أن الحسابات التي تعد على صلة بروسيا نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بيانات مرتبطة بالوضع مع أوكرانيا.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء جاء بسبب سلوك هذه الحسابات، وليس بسبب مضمون البيانات المنشورة من قبلها.

المصدر: وكالات