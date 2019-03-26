الولايات المتحدة – بلغت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثالثة الدور ربع النهائي لدورة ميامي الأمريكية للتنس، بفوزها السهل على الفرنسية كارولين غارسيا التاسعة عشرة 6-3 و6-3، الاثنين، في ثمن النهائي.

وتوقفت المباراة بسبب المطر في نهاية المجموعة الثانية، عندما كانت كفيتوفا متقدمة 5-2. واستؤنف اللعب وكسبت غارسيا إرسالها نظيفا مقلصة الفارق إلى 3-5 لكنها فشلت في كسر إرسال التشيكية في الشوط التاسع وودعت الدورة.

وتلتقي كفيتوفا، وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة، في الدور المقبل مع الأسترالية أشلي بارتي الثانية عشرة والفائزة على الهولندية كيكي برتنز السابعة 4-6 و6-3 و6-2.

وبلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية الدور ربع النهائي بفوزها على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامس (38 عاما) 6-3 و6-3.

وتلتقي هاليب في الدور المقبل مع الصينية وانغ كيانغ الفائزة على مواطنتها وانغ يافان 7-5 و6-4.

وواصلت التايوانية سو-واي هسييه مفاجآتها في الدورة وأطاحت بالدنماركية فوزنياكي الثالثة عشرة عالميا من الدور ثمن النهائي بالفوز عليها 6-3 و6-7 (0-7) و6-2.

المصدر: وكالات