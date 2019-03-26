ماليزيا – حدد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، التدابير التي يتوجب على روسيا وماليزيا اتخاذها لإعطاء زخم للعلاقات بين البلدين، ومنحها صبغة مستدامة.

وقال مانتوروف خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الثلاثاء، “يتوجب تشجيع الزملاء على تركيز الجهود في مجالات مثل الحفاظ على التعاون وتوسيعه وتطوير أشكال جديدة من آليات التعاون، وإيجاد مجالات جديدة واعدة، والعمل على إزالة العراقيل من أمام العلاقات التجارية والاقتصادية”.

وجرى اللقاء خلال مشاركة روسيا في معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء (ليما 2019) بماليزيا، الذي يعد أهم معارض آسيا والمحيط الهادئ، حيث عرضت روسيا نماذج من طائرات ومروحيات.

أشاد الوزير الروسي بالتجارة بين البلدين، وقال إن التبادل التجاري نما بشكل ملحوظ العام الماضي، حيث ارتفعت صادرات روسيا إلى ماليزيا بنسبة 81% إلى 1.1 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو صادرات القمح والنفط ومشتقاته.

بالمقابل نمت صادرات ماليزيا إلى روسيا خلال العام الماضي بنسبة 5.2% إلى 1.6 مليار دولار، بفضل زيادة في شحنات إطارات السيارات والمعدات الطبية.

وعن مجالات التعاون الواعدة، أشار الوزير إلى صناعة الطيران وبناء السفن، حيث قال إن “صناعة الطيران هي من المجالات الرئيسية للتعاون بين روسيا وماليزيا، وفي إطار معرض ليما 2019 قدمت روسيا نماذج من طائرات وتكنولوجيا المروحيات”.

وأشار مانتوروف، إلى إمكانية قيام روسيا بإنشاء مراكز صيانة للطائرات وتأسيس مراكز تدريب للطيارين في حال إبرام عقد بين البلدين لتوريد الطائرات.

أما عن بناء السفن، فقال إن كبرى شركات التصميم الروسية بإمكانها تقديم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك سفن فائقة السرعة.

المصدر: RT