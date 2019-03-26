ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي النقيب أحمد المسماري أمس الإثنين القبض على تشكيل عصابي مسلح وخطير بالمدينة، موضحاً أن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة من أحد المصادر السرية والموثوق فيها بمكان تواجد التشكيل وكيفية نشاطه.

المسماري قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للمديرية إن التشكيل يتكون من 6 أشخاص مسلحين بالكامل حيث ينشط التشكيل في منطقة بوعطني جنوب بنغازي ويقمون بعمليات سرقة للمنازل والمزارع الموجودة هناك، لافتاً إلى أن أعضاء التحريات العامة تمكنوا من القبض على المدعو “إ. ب.ع” يستقل سيارة “هونداي” نوع “أفانتي” رصاصية اللون بتاريخ 13 من مارس الجاري.



وأشار إلى أنه بالاستدلال مع المعني اعترف بسرقة عدة منازل وبعض الاستراحات وقيامه بشراء السيارة المضبوطة معه بمبلغ “15000” ألف دينار من ثمن المسروقات، مؤكداً على أن الجاني اعترف أثناء التحقيق بوجود شركاء معه في عدة قضايا والجناة هم “ر.ع. س”و “خ. س. ص”.

كما بيّن أنه تم الضبط على باقي الجناة وهم (ر.ع. س) و(خ. س. ص) واعترفوا بارتكابهم عدة سرقات باستخدام السلاح الناري “مسدس” واستخدام الأسلحة البيضاء بمشاركة المدعو (ع . ع . ب) وفي أثناء الاستدلال مع الجناة حضر إلى وحدة التحريات العامة المواطن “محمد خميس العبيدي”الذي أكد تعرضه للسرقة من قبل المدعو (إ. ب.ع) والمدعو (ر.ع. س) مؤكداً مشاهدتهم في منزله يوم السرقة حيث قاموا بإشهار سلاح ناري وسرقة مبلغ مالي قدره 18 ألف دينار ليبي وبعض المستندات الشخصية بالإضافة لشاشة تلفاز وأسطوانات غاز وأغراض ورشة خراطة.



وتابع المجني عليه العبيدي أن الجناة لاذوا بالفرار في السيارة الهونداي المذكورة سلفاً، من جانبه أوضح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية أنه عند التحقيق مع الجناة اعترفوا بسرقة منزل العبيدي وعليه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.