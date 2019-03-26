روسيا – نشر بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة UFC الروسي حبيب نورمحمدوف، تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر عقب إعلان المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور اعتزاله اليوم.

ويظهر نورمحمدوف في الصورة، رافعا سبابته إلى الأعلى وأمامه حزام بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة UFC، وأرفقها بعبارة: “هناك أسد واحد للغابة فقط”.

وأعلن ماكغريغور صباح اليوم اعتزاله بشكل مفاجئ، في الفترة التي تحدث فيها العديد من التقارير عن نزال ثأري محتمل بينه وبين بطل العالم نورمحمدوف والذي تغلب على الإيرلندي في نزالهما الشهير منذ خمسة أشهر على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الـ6 من أكتوبر الماضي.

وزاد النزال بين البطلين شهرة، الأحداث التي رافقته، حيث تلاسن نورمحمدوف بعد إعلان الحكم نهاية النزال مع فريق المقاتل الإيرلندي حين قاموا باستفزازه، وتطور الأمر حيث خرج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتبك مع مشجعي منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم، فيما قام ماكغريغور بدوره بالاعتداء على أفراد فريق حبيب وحاول تجاوز سياج الحلبة.

وبعد حادثة الشجار، عاقبت الهيئة الرياضية لولاية نيفادا الأمريكية، نورمحمدوف، بالإيقاف 9 أشهر وغرامة مالية بنصف مليون دولار، بينما عاقبت الهيئة ماكغريغور بالإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وبفوزه بالنزال الشهير، حافظ نورمحمدوف البالغ 30 عاما على لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة UFC للوزن الخفيف، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية من دون تعرضه لأي خسارة، فيما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا.

المصدر: TeamKhabib/twitter