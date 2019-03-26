موسكو – أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية لـ (أوبك +) سيعقد في جدة بالسعودية في 19 مايو / أيار المقبل.

وبدأ أعضاء “أوبك” ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، ويعرفون بـ “أوبك +” مطلع 2019، تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، يستمر 6 شهور.

وأضاف نوفاك في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، أن روسيا تواصل الوفاء باتفاق (أوبك +) بنهاية الشهر الجاري، وخفض إنتاجها النفطي بمقدار 228 ألف برميل يوميا.

وتدرس اللجنة الوزارية في اجتماعاتها سيناريوهات السوق، وبناء على هذا التحليل، تقدم توصيات إلى بلدان (أوبك+) حول الإجراءات اللازمة.

وفي 18 مارس / آذار الجاري، ألغت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ”أوبك +”، اجتماعا كان مقررا لها في أبريل / نيسان المقبل، كان يستهدف إقرار أية تحديثات على اتفاق خفض الإنتاج.

وأكدت اللجنة حينذاك في اجتماعها في العاصمة الأذرية، باكو، التزامها باستقرار أسواق النفط. مشيرة إلى أنها ستحدد نهاية يونيو / حزيران المقبل، تحديد مصير هدف الإنتاج للنصف الثاني 2019.

وأقرت اللجنة بأوجه حالة عدم اليقين الشديدة التي تحيط بسوق النفط العالمية طوال 2019، وشددت على المسؤولية المشتركة لجميع الدول المشاركة بها، في استعادة استقرار السوق ومنع تكرار أي خلل في السوق.

وتضم لجنة المراقبة وزراء من 6 دول، هي: روسيا والسعودية والكويت وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان.

الأناضول