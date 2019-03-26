هنية تعليقا على قرار ترامب بشأن الجولان: القرارات الظالمة من خلف البحار لا تغير التاريخ والجغرافيا

هنية تعليقا على قرار ترامب بشأن الجولان: القرارات الظالمة من خلف البحار لا تغير التاريخ والجغرافيا

فلسطين – اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن القرارات الظالمة التي تأتي من خلف البحار، لن تغيّر الحقائق التاريخية والجغرافية للأرض السورية، وحق الشعب السوري في الجولان.

وجاء تصريح هنية هذا ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال هنية في بيان الليلة الماضية: “من جديد برزت ملامح الخطة الأمريكية التي تستهدف المنطقة والتي طالت اليوم الحقوق السورية”.

وأضاف، أن هذه المواقف الأمريكية وهذه القرارات الظالمة التي تأتي من خلف البحار لن تغير الحقائق التاريخية والجغرافية للأرض السورية، وحقوق الشعب العربي السوري في الجولان المحتلة”.

وتابع: “الجولان سوف يبقى جزءا لا يتجزأ من الأرض السورية، وإننا نقف إلى جانب سوريا أمام هذه الغطرسة الأمريكية التي لا تحترم الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، والتي طالت أيضا قضيتي القدس واللاجئين”.

وكان رئيس أمريكا، دونالد ترامب وقع، أمس الاثنين، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

وجاء التوقيع في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وأضفى هذا المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب في 21 مارس الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن “تعترف تماما” بسيادة إسرائيل على الجولان. وتعطي هذه الخطوة فيما يبدو دعما لنتنياهو قبيل انتخابات الكنيست في التاسع من أبريل المقبل.

وردت وزارة الخارجية السورية على بيان ترامب قائلة: “في اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية أقدم الرئيس الأمريكي على الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الصهيوني”.

المصدر: وكالات