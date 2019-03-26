واشنطن توافق على بيع 25 مقاتلة “إف 16” للمغرب

واشنطن توافق على بيع 25 مقاتلة “إف 16” للمغرب

الولايات المتحدة – أعلنت الإدارة الأمريكية أنها وافقت امس، على بيع 25 مقاتلة “إف 16” من الجيل الجديد للمغرب في صفقة تبلغ 3.8 مليارات دولار.

وبالإضافة إلى المقاتلات الجديدة من طراز “إف 16 بلوك 72/70” المزودة بأحدث الأنظمة الإلكترونية وأسلحتها، وافقت واشنطن على تعديل 23 مقاتلة “إف 16” لسلاح الجو الملكي المغربي لتصبح من الطراز الحديث نفسه مقابل 985 مليون دولار، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان.

وأكد البيان، أن الصفقة “لن تؤثر على توازن القوى في المنطقة”.

ومن حق الكونغرس الأمريكي أن يعترض على الصفقة في مهلة أقصاها 30 يوما.

وأطلقت مقاتلة “إف 16” الأحادية المحرك التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن” في 1974، وبيعت أكثر من 4500 مقاتلة منها منذ 1978.

هذا ولا تزال 3 آلاف مقاتلة “إف 16” في الخدمة في 25 بلدا.

المصدر: أ ف ب