تركيا – يصل إلى تركيا غدا الأربعاء، وفد من المجلس الأوروبي، لمراقبة سير انتخابات الإدارات المحلية في تركيا، والتي ستجري يوم 31 مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في بيان نُشر الثلاثاء، على الموقع الالكتروني لمؤتمر مجلس أوروبا للإدارات المحلية والإقليمية.

وأوضح البيان أن الوفد القادم إلى تركيا، يضم 22 مراقبا من 20 بلد أوروبي، وأن الوفد سيظل في تركيا حتى الأول من أبريل/ نيسان المقبل.

وأضاف البيان أن الوفد الذي يرأسه أندرو داوسون، سيبدأ أعماله في تركيا، بزيارة اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة.

وذكر البيان أن الوفد المراقب سيلتقي يومي 28 و 29 مارس، مع مسؤولين أتراك وممثلي منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في أنقرة وممثلي وسائل الإعلام والأحزاب السياسية.

وفي يوم الانتخابات، سينقسم أعضاء الوفد الأوروبي إلى عدة مجموعات لزيارة مراكز الاقتراع في الولايات التركية، لمراقبة سير العملية الانتخابية.

وسيعقد رئيس الوفد مؤتمرا صحفيا في العاصمة أنقرة يوم الأول من أبريل، لتزويد الرأي العام بانطباعاته الأولية عن العملية الانتخابية.

يجدر بالذكر أن تركيا ستشهد نهاية مارس/ آذار الجاري، انتخابات الإدارات المحلية، وتواصل الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق، حملاتها الانتخابية في كافة الولايات والمدن التركية.

الأناضول