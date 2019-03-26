وليامز تصل زليتن وتناقش مع بلديتها المخرجات المرجوة من الملتقى الجامع

وليامز تصل زليتن وتناقش مع بلديتها المخرجات المرجوة من الملتقى الجامع

ليبيا – وصلت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم الثلاثاء على رأس وفد من البعثة إلى مدينة زليتن.

البعثة الأممية أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن عميدي بلدية زليتن والخمس إستقبالا وليامز بحضور أعضاء المجلس البلدي ” زليتن،الخمس،قصر الأخيار”.

وعقدت وليامز فور وصولها إجتماعاً مع عمداء وممثلي المجالس البلدية لزليتن والخمس وقصر الاخيار حيث أجابت على أسئلة من الحضور حول خطة عمل الأمم المتحدة وتحديدا الملتقى الوطني وجدول أعماله والمخرجات المرجوة والضمانات لتنفيذ مخرجاته في سبيل إنهاء الأزمة.

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