روما- أعلن وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، تحويل مهاجرين لمسار سفينة تجارية أنقذتهم قبالة ليبيا قائلاً بأنها “ستكون أول عمل من أعمال القرصنة والجنوح في أعالي البحار”.

ونقلت وكالة آكي عن مصادر في وزارة الداخلية الايطالية أن السفينة التجارية (Elhiblu I)، على متنها مجموعة من المهاجرين تمّ إنقاذهم من الغرق بالمياه الليبية “حولت مسارها بصورة مفاجئة”.

وقالت الوكالة بأن هذه السفينة وبعد أن وصلت على بعد 6 أميال من ميناء طرابلس غيرت مسارها نحو الشمال بإتجاه مالطا وجزيرة لامبيدوزا الايطالية.

وأضاف سالفيني، الذي أغلق موانئ بلاده أمام سفن إنقاذ المهاجرين، “هولاء ليسوا منقذين من الغرق. إنهم قراصنة. ليعلموا أنهم سيرون المياه الايطالية عبر المنظار فقط”.

المرصد – متابعات