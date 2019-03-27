العراق – أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، امس الثلاثاء، عن عقد اجتماع بين الجانبين السعودي والعراقي لبحث افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين البلدين.

وذكر بيان للهيئة أن “الجانبين بحثا السبل الكفيلة للاسراع في تشغيل المنفذ قبل الموعد المحدد للافتتاح الرسمي”، مبيناً أن “الاجتماع ناقش إمكانية تقديم الدعم الفني من المملكة في مجال تبسيط الاجراءات ومكننتها وصولا الى نافذة التبادل التجاري الواحدة”.

وأضاف “تمت مناقشة موضوع ساحات التبادل التجاري بين الجانبين، وتم التأكيد على أن تكون هذه الساحات في الجانب العراقي لتوظيف الأيدي العاملة من منطقة النخيب والمناطق القريبة من المنفذ وكذلك لاحكام الرقابة والسيطرة على عمليات التبادل التجاري”.

المصدر: RT