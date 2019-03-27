ليبيا – إعترضت روما على عمليات إنقاذ المهاجرين التي يقودها الاتحاد الأوروبي في مياه المتوسط مما دفع الاتحاد إلى تعليق دوريات السفن اليوم الأربعاء التي سبق أن أنقذت عشرات الآلاف من المهاجرين منذ 2015 ونقلتهم إلى إيطاليا.

الإتحاد الأوربي علق بحسب مانقلته قناة “فرنس 24″اليوم الأربعاء دوريات السفن التي أنقذت عشرات آلاف المهاجرين منذ 2015 في مياه المتوسط ونقلتهم إلى إيطاليا بعد اعتراض من روما.

ووافق دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي على تمديد العملية رسميا مدة ستة أشهر بعد تاريخ انتهائها في 31 من شهر مارس الجاري ولكنهم لن ينشروا سفنا بل سيعتمدون على العمليات الجوية والتنسيق مع ليبيا.