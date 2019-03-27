الكويت – نما الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 1.2 بالمائة في 2018، بعد تسجيله انكماشا نسبته 2.9 بالمائة في 2017.

وقالت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت (حكومية) في بيان، الأربعاء، إن القيمة التقديرية للناتج المحلي الاجمالي، بلغت 39.76 مليار دينار (131.2 مليار دولار) خلال 2018.

وأضاف البيان، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل نموا نسبته 2 بالمائة في الربع الأخير 2018، على أساس سنوي، مدعوما بانتعاش أسعار النفط.

والكويت، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل، وينفذ إجراءات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن إيرادات الخام.

وتمثل الصناعة النفطية بالكويت أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية.

(الدينار = 3.29 دولار)