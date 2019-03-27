براغ – حوّل المنتخب البرازيلي تخلفه بهدف أمام مضيفه التشيكي إلى فوز مستحق 3-1، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء في العاصمة التشيكية براغ.

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق دافيد بافيلكا، قبل أن يقلب منتخب السامبا النتيجة لصالحه بتسجيله ثلاثة أهداف عن طريق كل من روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة 49، وغابرييل خيسوس (هدفين) في الدقيقتين 83 و90.

وبهذا الفوز، عادت البرازيل إلى سكة الانتصارات بعدما نجحت بنما يوم السبت في فرض التعادل الإيجابي عليها بنتيجة 1-1، وأوقفت سلسلة من ستة انتصارات تواليا حققها منتخب السامبا منذ الخروج من الدور ربع النهائي لمونديال روسيا على يد بلجيكا.

وغاب عن المنتخب البرازيلي نجمه نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يتعافى من إصابة في مشط القدم.

في المقابل منيت التشيك بخسارتها الثانية على التوالي بعدما سقطت بخماسية نظيفة أمام إنجلترا الجمعة في افتتاح تصفيات يورو 2020.

المصدر: وكالات