الجزائر – أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن قوات الأمن في البلاد تمكنت من تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال التجمعات الانتخابية.

وأكدت صحيفة “النهار” الجزائرية اليوم الأربعاء أن مفرزة مشتركة للجيش ومصالح الأمن الوطني في مدينة وهران الساحلية اعتقلت ثلاثة متطرفين يدعون ك. رابح وم. مراد وش. الحاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية الأمنية في المدينة متواصلة، حيث صادر عناصر الأمن مسدسا آليا وبندقيتي صيد ومنظار ميدان وجهاز تحديد المواقع GPS، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.

وجاء ذلك على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر على خلفية المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما ودعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى تفعيل المادة 102 من الدستور والتي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الدولة.

المصدر: النهار