فلسطين – أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال 11 فلسطينيا في مناطق متعددة في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.

وأفاد الجيش في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه تم اعتقال الفلسطينيين في حملات دهم لمنازلهم بدعوى “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

وأضاف أنه “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”، على حد زعمه.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين 5700 معتقل، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (بدون تهمة) و1800 مريض.

وعادة ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الأناضول