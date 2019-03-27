ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مبروك الخطابي أن دعوة رئيس مجلس الدولة خالد المشري لإلتقاء لجنتي الحوار في مجلسي النواب والدولة لإستكمال التعديلات المتفق عليها في الاتفاق السياسي جاءت متأخرة والغرض منها خلط الأوراق والتشويش على الملتقى الوطني.

الخطابي قال في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء إن المشري عندما نجحت لجنتا الحوار في الاتفاق على التعديلات ولم يبق إلا التنفيذ ضرب بذلك التوافق عرض الحائط من خلال ممارسة الانتهازية السياسية بالضغط على المجلس الرئاسي للحصول على مناصب ومكاسب سياسية.

يشار إلى أن المشري قد وجه دعوة لرئاسة مجلس النواب لتجديد لقاءات لجنتى الحوار بين مجلسي النواب والدولة لإتمام موضوع اعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وفاق جديدة.