بغداد – أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، استعدادها ووضعها خطة لاحتواء أزمة محتملة جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ أسبوع.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة (تتبع الوزارة) العميد يحيى رسول، في بيان على “تويتر”، إن “الحكومة تواصل جهودها لاحتواء الأمطار والسيول في عدد من مدن البلاد”.

وأضاف رسول، أن “قيادة طيران الجيش وضعت خطة لاحتواء أي أزمة محتملة، وعززت جهودها بعدد إضافي من الطائرات في القواعد القريبة من المناطق التي من المتوقع أن تشهد سيولا أو فياضانات”.

وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الثلاثاء، عدم وجود مخاطر على مدن البلاد جراء السيول والأمطار المستمرة منذ الأسبوع الماضي.

ومنذ أسبوع تهطل أمطار غزيرة في غالبية مدن الشمال والجنوب والغرب، ومن المتوقع أن تستمر لأسبوع آخر، وسط تحذيرات أطلقتها الهيئة الجوية من حدوث فيضانات.

الأناضول