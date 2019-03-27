ليبيا – انطلقت أمس الثلاثاء الحملة التوعوية التي شملت المقاصف المدرسية الواقعة في نطاق بلدية حي الاندلس بتعليمات مباشرة من مدير فرع طرابلس من اجل الاهتمام بالتلاميذ.

مفتشي الرقابة الداخلية بالفرع قاموا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز بجولة تفقدية شملت “مدرسة قرجي التانوية، الاتحاد للتعليم الاساسي، فتح الفتوح للتعليم الاساسي بنين، مدرسة ابوعبيدة ابن الجراح للتعليم الاساسي بنات، شموع العلم للتعليم التانوي”.

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وقدم المفتشين بعض الملاحظات ومنها الاهتمام بالنظافة العامة واصدار الشهائد الصحية المعتمدة من المختبر المرجعي طرابلس وعدم عرض المواد الغذائية التي لا تتماشى مع السن العمري للتلاميذ.