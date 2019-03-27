ليبيا – استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ، فقد أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا، متمنياً للشعب الليبي التقدم والازدهار.

كما جرى خلال الاستقبال الذي جرى صباح اليوم الأربعاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وحضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان .

وحضر الإستقبال أيضاً وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.