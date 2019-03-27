ليبيا – نقل الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك تطلع رئيس المجلس لنجاح الملتقى الجامع في صياغة تفاهمات بشأن المحاور الأساسية وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية والتداول السلمي للسلطة وبناء السلم الأهلي والاجتماعي إلى جانب الإسهام الفاعل في قيام الدولة.

السلاك قال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء إن رئيس المجلس الرئاسي يجدد دعمه الكامل للملتقى ويؤكد أنه ليس هناك ما يستدعي التخوف باعتبار الملتقى الجامع هو فرصة للتحاور والتصالح بين الليبيين وبمختلف أطيافهم والتوصل الى حلول ناجعة تفضي إلى حل الأزمة وتحقيق الاستقرار المنشود.

وأكد السلاك على أن السراج يدعو كل الليبيين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات،لافتاً إلى أن الأخبار الصحيحة والمعلومات الدقيقة مصدرها الجهات الرسمية الموثوقة.

وفيما يخص الجنوب،نقل السلاك تأكيد رئيس المجلس الرئاسي من جديد على أن الجنوب على رأس أولويات حكومة الوفاق الوطني والتي تواصل إجتماعاتها بخصوص حل مختنقات الجنوب وآخرها اجتماع أمس الثلاثاء الذي ترأسه رئيس المجلس وضم عددًا من المسؤولين لمناقشة وضع قرار المجلس الرئاسي رقم 1686 لعام2018 والمتعلق بإقرار الترتيبات المالية الاستثنائية لتنمية وتطوير الجنوب موضع التنفيذ.

وحول أسعار تذاكر الطيران،نوّه السلاك إلى أن اللجنة المكلفة بدأت من قبل وزارة المواصلات بمراجعة أسعار تذاكر الطيران عملها من أجل معالجة هذا الأمر بما يخفف العبء على المواطن.